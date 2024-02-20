Одуд / Удод / Иван Макарович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рождения16.07.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1917
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Военная служба
06.02.1943
Призван в РККА Шаумянским РВК г.Баку Аз.ССР
Звание - мл.сержант 7 отд б-н ОКР «СМЕРШ» СГВ
Военная награда
07.10.1944
Приказ № 17/н издан 58 гв.кп,16 гв.кд,7 гв.кк о награждении медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-5453
Военная награда
20.02.1945
1 Белорусский фр. ВС 16 гв.кд приказ № 7/н о награждении орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-939
Военная служба
26.11.1945
ВПП 206 зсп СГВ убыл в УКР «СМЕРШ» СГВ
ЦАМО РФ , Ф - 8502-767378-64
Военная служба
24.01.1946
ВПП 206 зсп гв.Сержант выбыл в 7 отд.б-н ОКР «СМЕРШ»
ЦАМО РФ , Ф - 8502-267380-6
Военная служба
26.01.1946
ВПП 206 зсп СГВ, выбыл в 22 мд 65 А
ЦАМО РФ , Ф - 8502-267380-93
Смерть
Неизвестно