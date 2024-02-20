Одуд / Удод / Василий Макарович
Место рожденияСССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рождения23.10.1924
Дата смерти22.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
23.10.1924
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Свидетельство № 16 от 27.10.1924г. ЗАГСом Ольгинского стансовета.
Военная служба
С 15.02.1943
Призван в РККА Приморско-Ахтарским РВК Краснодарского кр.РСФСР
Северо-Кавказский и1-й Украинский фронт 452 орс 351 сд рядовой
Военная награда
06.06.1944
Приказ № 44/н ,издан 351 сд 1-й Украинский фронт
Награжден Медалью «За отвагу» ЦАМО РФ , ф - 33-690155-1883
Военная награда
08.08.1944
Приказ № 70/н издан 351 КСД ,1-й Украинский фронт
Награжден Медалью «За боевые Заслуги» , ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-1224
Военная награда
04.04.1945
Приказ № 30/н издан ВС 352 сд 4-й Украинский фронт
О награждении Орденом «Красной Звезды» ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-1674
Военная награда
26.04.1945
Приказ № 9/н издан ВС 351 сд 4 Укр.фр о награждении медалью «За оборону Кавказа»
ЦАМО РФ , Ф - 1671-2-73
Смерть
22.10.1962
СССР Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская