Одуд / Удод / Федор Макарович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рождения1922
Дата смерти28.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр.
Похороны
28.10.1942
СССР Дагестанская ССР г.Махачкала п. Спецгородок Поселковое военное участок могила № 2.
Смерть
28.10.1942
СССР , Даг.ССР г.Махачкала, ЭГ-3219 Умер от ран
Причина смерти: ЦАМО РФ ( Филиал мед.док) | Диагнз-газовая гангрена и общий сепсис