Одуд / Удод / Федор Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд / Удод / Федор Макарович

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская

Дата рождения

1922

Дата смерти

28.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Мать: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр.
Похороны
28.10.1942
СССР Дагестанская ССР г.Махачкала п. Спецгородок Поселковое военное участок могила № 2.
Смерть
28.10.1942
СССР , Даг.ССР г.Махачкала, ЭГ-3219 Умер от ран
Причина смерти: ЦАМО РФ ( Филиал мед.док) | Диагнз-газовая гангрена и общий сепсис
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