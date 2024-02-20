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Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

14.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать: Удод Евдокия Трофимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
После 1894

Жена: Одуд / Удод / Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
02.10.1902

Дочь: Воронова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
28.11.1909

Сын: Одуд / Удод / Андрей Петрович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Мария Сергеевна

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Аххив г.Приморско-Ахтарска КК
Рождение ребёнка
30.06.1912

Сын: Одуд Мефодий Петрович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Мария Сергеевна

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
14.12.1915

Сын: Одуд Удод / Павел Петрович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Мария Сергеевна

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
04.03.1921

Сын: Одуд Иван Петрович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Мария Сергеевна

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Похороны
14.06.1922
СССР Краснодарский кр.,Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Смерть
14.06.1922
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская
Причина смерти: Болезнь - сыпной тиф | Запись № 276 от 16.06.1922г. сделана ЗАГСом Ольгинского Волисполкома
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