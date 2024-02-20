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Одуд / Удод / Андрей Петрович

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Место рождения

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская

Дата рождения

28.11.1909

Дата смерти

29.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1909

Отец: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Мать: Одуд / Удод / Мария Сергеевна

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Аххив г.Приморско-Ахтарска КК
Крещение
29.11.1909
Россия Краснодарский кр Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Восприемники: Мещанин г.Ейска Иван Сергеевич Моргун и Казачка ст.Ольгинской Марфа Сидоровна Пивень
Бракосочетание
1928

Жена: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
28.09.1929

Дочь: Ткаченко Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
05.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
24.04.1937

Сын: Одуд Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
07.04.1948

Сын: Одуд Николай Андреевич

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична

СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Сидоркина Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Смерть
29.05.1972
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
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