Одуд / Удод / Андрей Петрович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рождения28.11.1909
Дата смерти29.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.11.1909
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Аххив г.Приморско-Ахтарска КК
Крещение
29.11.1909
Россия Краснодарский кр Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Восприемники: Мещанин г.Ейска Иван Сергеевич Моргун и Казачка ст.Ольгинской Марфа Сидоровна Пивень
Бракосочетание
1928
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
28.09.1929
Дочь: Ткаченко Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
05.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
24.04.1937
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
07.04.1948
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Сидоркина Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Наталья Никитична
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Смерть
29.05.1972
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный