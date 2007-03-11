Сидоркина (Одуд) Евгения Андреевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рождения1951
Дата смерти11.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.2007
Россия г.Мурманск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.