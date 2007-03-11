Сидоркина (Одуд) Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоркина (Одуд) Евгения Андреевна

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Место рождения

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская

Дата рождения

1951

Дата смерти

11.03.2007

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Одуд / Удод / Андрей Петрович

Мать: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.03.2007
Россия г.Мурманск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
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