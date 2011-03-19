Одуд Владимир Андреевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рождения24.04.1937
Дата смерти19.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1937
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Бракосочетание
07.11.1957
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
18.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одуд Александра Леонтьевна
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
23.12.1963
Дочь: Жирова Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Одуд Александра Леонтьевна
СССР Краснодарский кр.Белореченский р-н с/з « Бжедуховский » п. Первомайский
Повторное свидетельство 1АГ № 36858 выдано 19.09.1995г.Первомайским с/с Делореченского р-на Красндарского кр.,Россия
Смерть
19.03.2011
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.