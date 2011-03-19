Одуд Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдуд Владимир Андреевич

Одуд Владимир Андреевич

avatar

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская

Дата рождения

24.04.1937

Дата смерти

19.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1937

Отец: Одуд / Удод / Андрей Петрович

Мать: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Бракосочетание
07.11.1957

Жена: Одуд Александра Леонтьевна

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
18.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одуд Александра Леонтьевна

СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
23.12.1963

Дочь: Жирова Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Одуд Александра Леонтьевна

СССР Краснодарский кр.Белореченский р-н с/з « Бжедуховский » п. Первомайский
Повторное свидетельство 1АГ № 36858 выдано 19.09.1995г.Первомайским с/с Делореченского р-на Красндарского кр.,Россия
Смерть
19.03.2011
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close