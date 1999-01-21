Жирова (Одуд) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирова (Одуд) Евгения Владимировна

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Место рождения

СССР Краснодарский кр.Белореченский р-н с/з « Бжедуховский » п. Первомайский

Дата рождения

23.12.1963

Дата смерти

21.01.1999

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1934 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1963

Отец: Одуд Владимир Андреевич

Мать: Одуд Александра Леонтьевна

СССР Краснодарский кр.Белореченский р-н с/з « Бжедуховский » п. Первомайский
Повторное свидетельство 1АГ № 36858 выдано 19.09.1995г.Первомайским с/с Делореченского р-на Красндарского кр.,Россия
Образование
С 1980 по 1983
СССР Краснодарский техникум сахарной промышленности
Средне-специальное | Специальность - электрофикация пром.предприятий
Бракосочетание
16.10.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Россия г.Краснодар Прикубанским районным отд.ЗАГС зап.№ 1163
Рождение ребёнка
13.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Краснодар
Рождение ребёнка
19.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Краснодар
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Развод
20.07.1994

Муж: скрыто настройками приватности

Прикубанским отделом ЗАГС г.Краснодар Россия зап. 593
Смерть
21.01.1999
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Болезнь | Свидетельство !!-АГ № 335728 выдано ЗАГС г.Краснодара,зап.№ 585
Похороны
22.01.1999
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
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