Одуд (Калафат) Александра Леонтьевна
Место рожденияст.Ольгинская, Приморско-Ахтарский, Краснодарский, СССР
Дата рождения23.09.1934
Дата смерти21.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1934
ст.Ольгинская, Приморско-Ахтарский, Краснодарский, СССР
Свидетельство / повторное / !V-АГ № 832703 выдано 05.03.2015г. Ольгинским с/с Приморско-Ахтарского р-на Краснодарского кр.,Россия
Бракосочетание
07.11.1957
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Бракосочетание
03.04.1958
СССР Московская обл.,г.Серпухов
Справка о заключении брака № 1076 от 16.12.2014г Серпуховский отдел ЗАГС ГУ ЗАГС Московской обл.,Россия
Рождение ребёнка
18.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Одуд Владимир Андреевич
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Развод
21.11.1962
Решение судебной коллегии Мособлсуда г.Москва СССР
Свидетельство !! АГ № 890525 от 06.12.2014г
Рождение ребёнка
23.12.1963
Дочь: Жирова Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Одуд Владимир Андреевич
СССР Краснодарский кр.Белореченский р-н с/з « Бжедуховский » п. Первомайский
Повторное свидетельство 1АГ № 36858 выдано 19.09.1995г.Первомайским с/с Делореченского р-на Красндарского кр.,Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Тнженер-строитель
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, Прикубанский, Краснодарский, Россия
Смерть
21.07.2023
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
25.07.2023
Россия г.Краснодар Прикубанский окр./ Славянское кладбище /