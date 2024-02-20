Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович

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Место рождения

с.Красная Поляна / Новая Каракуба /, Донецкая, Россия

Дата рождения

08.09.1911

Дата смерти

24.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911

Отец: Калафат Михаил Серафимович

Мать: Калафат Прасковья Левтировна

с.Красная Поляна / Новая Каракуба /, Донецкая, Россия
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 306 /
Рождение ребёнка
23.09.1934

Дочь: Одуд Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Калафат Ольга Михайловна

ст.Ольгинская, Приморско-Ахтарский, Краснодарский, СССР
Свидетельство / повторное / !V-АГ № 832703 выдано 05.03.2015г. Ольгинским с/с Приморско-Ахтарского р-на Краснодарского кр.,Россия
Бракосочетание
По 01.01.1936

Жена: Калафат Ольга Михайловна

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Дубликат Свидетельства о браке 11-АЯ № 441188 выдан 27.06.1968г отд.ЗАГС Приморско-Ахтарского р-на Краснодарского кр.,СССР
Рождение ребёнка
10.03.1939

Сын: Калафат Анатолий Леонтьевич

Мать ребёнка: Калафат Ольга Михайловна

СССР Краснодарский кр Тимашевский р-н ст.Ольгинская
Смерть
24.10.1941
с.Надеждино, Красноперекопский р-н, Крым, СССР
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
10.11.1941

Дочь: Валентина Леонтьевна

Мать ребёнка: Калафат Ольга Михайловна

Россия Краснодарский кр., Динского р-на ст.Старомышастовская
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Похороны
Неизвестно
с.Надеждино, Красноперекопский р-н, Крым, СССР
Мемориал
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