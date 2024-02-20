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Одуд Николай Андреевич

Место рождения

СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская

Дата рождения

07.04.1948

Дата смерти

26.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1948

Отец: Одуд / Удод / Андрей Петрович

Мать: Одуд / Удод / Наталья Никитична

СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
26.05.1962
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр..Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
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