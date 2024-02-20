Одуд Николай Андреевич
Место рожденияСССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рождения07.04.1948
Дата смерти26.05.1962
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1948
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
26.05.1962
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр..Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская