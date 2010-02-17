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Одуд Иван Петрович

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Место рождения

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская

Дата рождения

04.03.1921

Дата смерти

17.02.2010

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1921

Отец: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Мать: Одуд / Удод / Мария Сергеевна

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Военная служба
10.10.1939
2-й Приб.Фронт 163 сп, 11 сд. Старшина
Призван Приморско-Ахтарским РВК Краснодарского кр.
Военная награда
28.01.1945
Медаль «За боевые заслуги »
Военная награда
20.02.1945
Орден «Славы 3-й ст.»
Военная награда
16.11.1945
Орден «Отечественной Войны 1-й ст.»
Рождение ребёнка
Около 28.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одуд Ольга Гавриловна

СССР г.Самара / Куйбышев /
Бракосочетание
До 1947

Жена: Одуд Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
15.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одуд Ольга Гавриловна

СССР г.Куйбышев / Самара /
Смерть
17.02.2010
Россия г.Волгоград
Причина смерти: Болезнь
Похороны
18.02.2010
Россия г.Волгоград
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