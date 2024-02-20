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(Уласенко) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1826

Муж: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
19.02.1827

Сын: Удод Василий Фомин

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
02.01.1828

Дочь: (Удод) Лукия Фомина

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
25.09.1831

Сын: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
17.12.1834

Сын: Удод Даниил Фомин

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
12.05.1840

Дочь: (Удод) Гликерия Фомина

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,, ГАЗО , Ф - 246-1-44 .Кадр № 0891
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Удод Григорий Фомин

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Удод Филипп Фомин

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Смерть
Неизвестно

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