(Уласенко) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1826
Муж: Удод Фома Филиппов
Рождение ребёнка
19.02.1827
Сын: Удод Василий Фомин
Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов
Рождение ребёнка
02.01.1828
Дочь: (Удод) Лукия Фомина
Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов
Рождение ребёнка
25.09.1831
Сын: Одуд / Удод / Кондрат Фомич
Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов
Рождение ребёнка
17.12.1834
Сын: Удод Даниил Фомин
Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов
Рождение ребёнка
12.05.1840
Дочь: (Удод) Гликерия Фомина
Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,, ГАЗО , Ф - 246-1-44 .Кадр № 0891
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Удод Григорий Фомин
Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Удод Филипп Фомин
Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов
Смерть
Неизвестно