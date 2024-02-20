Удод Даниил Фомин
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения17.12.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1834
Отец: Удод Фома Филиппов
Мать: Мария Алексеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Зиновия Данииловна
Мать ребёнка: ?
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: ?
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно