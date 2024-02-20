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Удод Даниил Фомин

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

17.12.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1834

Отец: Удод Фома Филиппов

Мать: Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Зиновия Данииловна

Мать ребёнка: ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Удод Даниил Даниилович

Мать ребёнка: ?

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
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