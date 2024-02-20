Удод Даниил Даниилович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Удод Даниил Фомин
Мать: ?
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
20.10.1891
Жена: Удод Серафима Леонтьевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1891г.зап.№ 27,ГАЗО,Ф - 5593-2-1091.
Рождение ребёнка
23.12.1893
Дочь: Евгения Даниловна
Мать ребёнка: Удод Серафима Леонтьевна
запорожье,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно