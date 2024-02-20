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Удод Даниил Даниилович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Удод Даниил Фомин

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
20.10.1891

Жена: Удод Серафима Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1891г.зап.№ 27,ГАЗО,Ф - 5593-2-1091.
Рождение ребёнка
23.12.1893

Дочь: Евгения Даниловна

Мать ребёнка: Удод Серафима Леонтьевна

запорожье,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
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