Удод (Шаповалова) Серафима Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Шаповалова) Серафима Леонтьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Шаповалов Леонтий Максимович

Мать: Шаповалова Евфимия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
20.10.1891

Муж: Удод Даниил Даниилович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1891г.зап.№ 27,ГАЗО,Ф - 5593-2-1091.
Рождение ребёнка
23.12.1893

Дочь: Евгения Даниловна

Отец ребёнка: Удод Даниил Даниилович

запорожье,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
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