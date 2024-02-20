Удод Филипп Фомин
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Удод Фома Филиппов
Мать: Мария Алексеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Бракосочетание
25.01.1881
Жена: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Троицкогого м/к 1881г.зап.№ 11,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089.
Рождение ребёнка
13.10.1881
Дочь: Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
28.10.1885
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь ,м/к-1885г. лист № 35,зап.№ 171, ГАЗО , Ф - 5593-2-1090
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
04.02.1895
Дочь: Анна Филиповна
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
24.02.1896
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
1899
Сын: Удод Иоанн Филиппов
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
07.02.1903
Сын: Удод Лука Филиппович
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь м/к 1903г.лист № 7, зап.№ 20, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1098
Смерть
Неизвестно