Удод Филипп Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Филипп Фомин

Удод Филипп Фомин

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Удод Фома Филиппов

Мать: Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Бракосочетание
25.01.1881

Жена: Феодосия Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Троицкогого м/к 1881г.зап.№ 11,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089.
Рождение ребёнка
13.10.1881

Дочь: Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Феодосия Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
28.10.1885

Сын: Удод Терентий Филиппович

Мать ребёнка: Феодосия Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь ,м/к-1885г. лист № 35,зап.№ 171, ГАЗО , Ф - 5593-2-1090
Рождение ребёнка
1891

Сын: Удод Зотик Филиппович

Мать ребёнка: Феодосия Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
04.02.1895

Дочь: Анна Филиповна

Мать ребёнка: Феодосия Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
24.02.1896

Сын: Удод Василий Филиппович

Мать ребёнка: Феодосия Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
1899

Сын: Удод Иоанн Филиппов

Мать ребёнка: Феодосия Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Удод Лука Филиппович

Мать ребёнка: Феодосия Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь м/к 1903г.лист № 7, зап.№ 20, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1098
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close