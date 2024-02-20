Удод Лука Филиппович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения07.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1903
Отец: Удод Филипп Фомин
Мать: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь м/к 1903г.лист № 7, зап.№ 20, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1098
Крещение
07.07.1903
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь , м/к 1903г.лист № 7,зап.№ 20, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1098 | Восприемники: Крестьяне-собственники с.Опошки Зиньковского уезда Полтавской губ.Россия : Андрей Петрович Багрий и жена Павла Л... Показать все
Смерть
Неизвестно