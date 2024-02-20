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Удод Лука Филиппович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

07.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1903

Отец: Удод Филипп Фомин

Мать: Феодосия Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь м/к 1903г.лист № 7, зап.№ 20, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1098
Крещение
07.07.1903
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь , м/к 1903г.лист № 7,зап.№ 20, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1098 | Восприемники: Крестьяне-собственники с.Опошки Зиньковского уезда Полтавской губ.Россия : Андрей Петрович Багрий и жена Павла Л... Показать все
Смерть
Неизвестно
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