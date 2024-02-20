Удод Зотик Филиппович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения1891
Дата смерти27.08.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Смерть
27.08.1891
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-диарея | Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1891г , лист № 54, зап.№ 34.ГАЗО.Ф Р5593-2-1091
Похороны
29.08.1891
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Рождение
1891
Отец: Удод Филипп Фомин
Мать: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка