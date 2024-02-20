(Удод) Параскева Филипповна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения13.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1881
Отец: Удод Филипп Фомин
Мать: Феодосия Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-2-1089
Крещение
13.10.1881
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождественская церковь,м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-2-1098. | Восприемники: Воронежской губ.Бирючинского уезда с.Алексеевки крестьянин Степан Георгиевич Прокопенко и Петропавловского крес... Показать все
Смерть
Неизвестно