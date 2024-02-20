(Удод) Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Удод) Параскева Филипповна

(Удод) Параскева Филипповна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

13.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1881

Отец: Удод Филипп Фомин

Мать: Феодосия Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-2-1089
Крещение
13.10.1881
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождественская церковь,м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-2-1098. | Восприемники: Воронежской губ.Бирючинского уезда с.Алексеевки крестьянин Степан Георгиевич Прокопенко и Петропавловского крес... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close