Удод Григорий Фомин
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Бракосочетание
Около 1835
Жена: Удод Сикликития Карповна
Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Рождение
Около 1855
Отец: Удод Фома Филиппов
Мать: Мария Алексеевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Удод Сикликития Карповна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
13.02.1879
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Удод Сикликития Карповна
Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к - 1879г .зап.№ 36,ГАЗО , Ф - 5593-2-1988 лист № 609.
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Удод Сикликития Карповна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь,м/к-1881г лист № 66,.зап.№ 158, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-12-1089
Смерть
Неизвестно