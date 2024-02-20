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(Удод) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

19.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1881

Отец: Удод Григорий Фомин

Мать: Удод Сикликития Карповна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь,м/к-1881г лист № 66,.зап.№ 158, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-12-1089
Крещение
19.12.1881
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Восприемники: Петропавловские крестьяне-собственники:Иван Дементьевич и Захария Парфенова Овчаренко-жена Марфа Онисимова
Смерть
Неизвестно
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