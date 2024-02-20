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Удод Сикликития Карповна

Место рождения

Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1835

Муж: Удод Григорий Фомин

Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Удод Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Удод Григорий Фомин

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
13.02.1879

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Фомин

Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к - 1879г .зап.№ 36,ГАЗО , Ф - 5593-2-1988 лист № 609.
Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Фомин

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь,м/к-1881г лист № 66,.зап.№ 158, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-12-1089
Смерть
Неизвестно
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