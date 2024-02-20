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Удод Федор Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

22.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Удод Григорий Фомин

Мать: Удод Сикликития Карповна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
12.01.1892

Жена: Удод Мария Федоровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1892г. лист № 0141,запись № 2, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1070
Рождение ребёнка
15.10.1904

Сын: Удод Николай Федорович

Мать ребёнка: Удод Мария Федоровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
22.02.1905
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-чахотка | Троицкая церковь с.Петропавловки , м/к 1905г.,запись № 9, ГАЗО , Ф - Р5593-3-778 кадр № 0584.
Похороны
23.02.1905
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
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