Удод Николай Федорович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения15.10.1904
Дата смерти12.06.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904
Отец: Удод Федор Григорьевич
Мать: Удод Мария Федоровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Похороны
12.05.1905
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Смерть
12.06.1905
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: В младенческом возрасте | Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1905г. запись № 19,ГАЗО , Ф -Р5593-3-778 кадр № 0589