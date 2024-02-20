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Удод Николай Федорович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

15.10.1904

Дата смерти

12.06.1905

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904

Отец: Удод Федор Григорьевич

Мать: Удод Мария Федоровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Похороны
12.05.1905
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Смерть
12.06.1905
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: В младенческом возрасте | Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1905г. запись № 19,ГАЗО , Ф -Р5593-3-778 кадр № 0589
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