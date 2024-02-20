Тесеева (Удод) Матрона Филипповна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения26.03.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1818
Отец: Удод Филипп Евфимович
Мать: Удод Лукия
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
21.05.1837
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1837г.лист № 606,зап.№ 33, ГАЗО , Ф - 246-1-37 кадр № 0354.
Смерть
Неизвестно