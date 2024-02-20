Тесеева (Удод) Матрона Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесеева (Удод) Матрона Филипповна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

26.03.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1818

Отец: Удод Филипп Евфимович

Мать: Удод Лукия

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
21.05.1837

Муж: Тесеев Евфимий Кириллович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1837г.лист № 606,зап.№ 33, ГАЗО , Ф - 246-1-37 кадр № 0354.
Смерть
Неизвестно
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