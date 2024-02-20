Кисель (Удод) Евфросиния Родионовна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Удод Родион Филиппович
Мать: Удод Марфа Семионовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
02.02.1881
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1089
Смерть
Неизвестно