Кисель (Удод) Евфросиния Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисель (Удод) Евфросиния Родионовна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Удод Родион Филиппович

Мать: Удод Марфа Семионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
02.02.1881

Муж: Кисель Андрей Никифорович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1089
Смерть
Неизвестно
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