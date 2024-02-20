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Кисель Андрей Никифорович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
02.02.1881

Жена: Кисель Евфросиния Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1089
Смерть
Неизвестно
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