Кисель Андрей Никифорович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
02.02.1881
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1089
Смерть
Неизвестно