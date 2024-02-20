(Удод) Александра Стефановна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения28.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.04.1885
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1885г.зап.№ 74 , ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090 | Восприемники: Крестьянин-собственник слободы Великой Михайловки Новооскольского уезда Курской губ.- Антон Иванович Плевак... Показать все
Рождение
28.04.1886
Отец: Удод Стефан Родионович
Мать: Удод Ирина Леонтьевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1885г.зап.№ 74, ЗАЗО , Ф - Р5593-2-1090
Смерть
Неизвестно