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(Удод) Александра Стефановна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

28.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.04.1885
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1885г.зап.№ 74 , ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090 | Восприемники: Крестьянин-собственник слободы Великой Михайловки Новооскольского уезда Курской губ.- Антон Иванович Плевак... Показать все
Рождение
28.04.1886

Отец: Удод Стефан Родионович

Мать: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1885г.зап.№ 74, ЗАЗО , Ф - Р5593-2-1090
Смерть
Неизвестно
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