Удод Карп Стефанович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Удод Стефан Родионович
Мать: Удод Ирина Леонтьевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Евгения Стефановна
Мать ребёнка: ?
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно