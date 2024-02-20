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Удод Карп Стефанович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Удод Стефан Родионович

Мать: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Евгения Стефановна

Мать ребёнка: ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
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