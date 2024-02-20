(Удод) Евгения Стефановна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти20.04.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Удод Карп Стефанович
Мать: ?
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
20.04.1904
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких | Троицкая церковь с.Петропавловка , м/к 1904г. запись № 9,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1068
Похороны
21.04.1904
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка