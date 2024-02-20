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(Удод) Евгения Стефановна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

20.04.1904

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Удод Карп Стефанович

Мать: ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
20.04.1904
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких | Троицкая церковь с.Петропавловка , м/к 1904г. запись № 9,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1068
Похороны
21.04.1904
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
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