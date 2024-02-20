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Удод Иосиф Стефанович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Удод Стефан Родионович

Мать: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
После 1890

Жена: Удод Евфимия Евтихиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Удод Евфимия Евтихиевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 155,зап.№ 11,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Рождение ребёнка
26.12.1903

Дочь: Евгения Иосифовна

Мать ребёнка: Удод Евфимия Евтихиевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь ,м/к-1903г.зап.№ 153,ГАЗО,Ф - 5593-2-1098
Рождение ребёнка
23.07.1906

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Удод Евфимия Евтихиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1906г.запись № 79, ГАЗО , Ф - Р5593-3-778 кадр № 0647
Смерть
Неизвестно
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