(Удод) Мария Иосифовна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения23.07.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1906
Отец: Удод Иосиф Стефанович
Мать: Удод Евфимия Евтихиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1906г.запись № 79, ГАЗО , Ф - Р5593-3-778 кадр № 0647
Крещение
23.07.1906
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 79, ГАЗО. Ф - Р5593-3-778 кадр № 0647 | Восприемники: Петропавловские крестьяне :Лука Яковлевич Евус и жена Петра Кошеля - Агафия Григорьевна
Смерть
Неизвестно