(Удод) Евгения Иосифовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения26.12.1903
Дата смерти20.04.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1903
Отец: Удод Иосиф Стефанович
Мать: Удод Евфимия Евтихиевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь ,м/к-1903г.зап.№ 153,ГАЗО,Ф - 5593-2-1098
Крещение
26.12.1903
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1903г.зап.№ 153, ГАЗО, Ф - 5593-2-98 | Восприемники: Новомихайловские крестьяне:Пантелеймона Мерзляка-жена Васса Калистратовна
Смерть
20.04.1904
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких | Троицкая церковь,м/к-1904г.зап.№ 9, ГАЗО, Ф - 5593-2-1098
Похороны
21.04.1904
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка