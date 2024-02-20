(Удод) Евгения Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Удод) Евгения Иосифовна

(Удод) Евгения Иосифовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

26.12.1903

Дата смерти

20.04.1904

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1903

Отец: Удод Иосиф Стефанович

Мать: Удод Евфимия Евтихиевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь ,м/к-1903г.зап.№ 153,ГАЗО,Ф - 5593-2-1098
Крещение
26.12.1903
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1903г.зап.№ 153, ГАЗО, Ф - 5593-2-98 | Восприемники: Новомихайловские крестьяне:Пантелеймона Мерзляка-жена Васса Калистратовна
Смерть
20.04.1904
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких | Троицкая церковь,м/к-1904г.зап.№ 9, ГАЗО, Ф - 5593-2-1098
Похороны
21.04.1904
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close