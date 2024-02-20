(Удод) Анна Иосифовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения08.02.1900
Дата смерти17.07.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Похороны
17.07.1882
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Рождение
08.02.1900
Отец: Удод Иосиф Стефанович
Мать: Удод Евфимия Евтихиевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 155,зап.№ 11,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Смерть
17.07.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Послеродовая слабость
Крещение
18.07.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 155,зап.№ 11,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097 | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Лука Яковлевич Гусь и жена Исидора Удода-Улита Романовна