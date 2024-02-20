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(Удод) Анна Иосифовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

08.02.1900

Дата смерти

17.07.1900

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Похороны
17.07.1882
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Рождение
08.02.1900

Отец: Удод Иосиф Стефанович

Мать: Удод Евфимия Евтихиевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 155,зап.№ 11,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Смерть
17.07.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Послеродовая слабость
Крещение
18.07.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 155,зап.№ 11,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097 | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Лука Яковлевич Гусь и жена Исидора Удода-Улита Романовна
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