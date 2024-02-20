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Удод Зиновий Стефанович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

01.04.1879

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Удод Стефан Родионович

Мать: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
01.04.1879
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-дифтерия | Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1879г. лист № 701,зап.№ 16. ГАЗО Ф - Р5593-2-1088
Похороны
03.04.1879
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
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