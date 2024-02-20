Удод Зиновий Стефанович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти01.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Удод Стефан Родионович
Мать: Удод Ирина Леонтьевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
01.04.1879
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-дифтерия | Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1879г. лист № 701,зап.№ 16. ГАЗО Ф - Р5593-2-1088
Похороны
03.04.1879
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка