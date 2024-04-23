Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения30.05.1880
Дата смерти15.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1880
Церковь Рождества Христова (Христорождественская) в Палашах Никитского сорока
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
05.10.1898
Церковь св. Пимена в Новых Воротниках (Пименовская) Никитского сорока
Рождение ребёнка
05.08.1899
Дочь: Головкина (Астахова) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Астахов Иван Степанович
Крестили 08.08.1899 в Церковь св. Филиппа Митрополита в Мещанской Сретенского сорока
Рождение ребёнка
30.12.1902
Сын: Чепович Константин Францевич
Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Чепович Валентин Францевич
Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич
Рождение ребёнка
30.03.1906
Сын: Чепович Мечислав Францевич
Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич
Крестили 30.04.1906 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
20.10.1907
Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич
Крестили 04.11.1907 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
06.09.1910
Дочь: Федянина (Чепович) Геновефа Францевна
Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич
Подольск, Подольск, Московская область
Крестили 14.09.1910 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
29.06.1914
Дочь: Кобякова (Чепович) Люция Францевна
Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич
Крестили 10.08.1914 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
22.09.1916
Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич
Крестили 30.10.1916 в РК Петропавловской церкви
Смерть
15.06.1941
Причина смерти: Диабет