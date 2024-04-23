Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.05.1880

Дата смерти

15.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1880

Отец: Голунковский Иосиф Иванович

Мать: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Рождества Христова (Христорождественская) в Палашах Никитского сорока
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Развод
Неизвестно

Муж: Астахов Иван Степанович

Бракосочетание
05.10.1898

Муж: Астахов Иван Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Церковь св. Пимена в Новых Воротниках (Пименовская) Никитского сорока
Рождение ребёнка
05.08.1899

Дочь: Головкина (Астахова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Астахов Иван Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 08.08.1899 в Церковь св. Филиппа Митрополита в Мещанской Сретенского сорока
Рождение ребёнка
30.12.1902

Сын: Чепович Константин Францевич

Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Чепович Валентин Францевич

Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Рождение ребёнка
30.03.1906

Сын: Чепович Мечислав Францевич

Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 30.04.1906 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
20.10.1907

Сын: Чепович Эдуард Францевич

Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 04.11.1907 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
06.09.1910

Дочь: Федянина (Чепович) Геновефа Францевна

Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Подольск, Подольск, Московская область
Крестили 14.09.1910 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
29.06.1914

Дочь: Кобякова (Чепович) Люция Францевна

Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 10.08.1914 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
22.09.1916

Сын: Чепович Франц Францевич

Отец ребёнка: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 30.10.1916 в РК Петропавловской церкви
Смерть
15.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Диабет

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