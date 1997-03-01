Кобякова (Чепович) Люция Францевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1914
Дата смерти01.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1914
Крестили 10.08.1914 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1941
Рождение ребёнка
04.09.1945
Смерть
01.03.1997
Похороны
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва