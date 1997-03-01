Кобякова (Чепович) Люция Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобякова (Чепович) Люция Францевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.06.1914

Дата смерти

01.03.1997

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1914

Отец: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Мать: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 10.08.1914 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобяков Петр Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобяков Петр Трофимович

Рождение ребёнка
10.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобяков Петр Трофимович

Рождение ребёнка
04.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобяков Петр Трофимович

Смерть
01.03.1997
Похороны
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

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