Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1878
Дата смерти06.03.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1878
Крестили 10.12.1878 в Вилькийский Р.К. Приходской костел.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1902
Сын: Чепович Константин Францевич
Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Чепович Валентин Францевич
Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
30.03.1906
Сын: Чепович Мечислав Францевич
Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна
Крестили 30.04.1906 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
20.10.1907
Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна
Крестили 04.11.1907 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
06.09.1910
Дочь: Федянина (Чепович) Геновефа Францевна
Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна
Подольск, Подольск, Московская область
Крестили 14.09.1910 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
29.06.1914
Дочь: Кобякова (Чепович) Люция Францевна
Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна
Крестили 10.08.1914 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
22.09.1916
Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна
Крестили 30.10.1916 в РК Петропавловской церкви
Смерть
06.03.1961
Причина смерти: Инсульт