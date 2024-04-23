Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

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Место рождения

Вилькия, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

03.12.1878

Дата смерти

06.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1878

Отец: Чепович Андрей Петрович

Мать: Чепович (Людвих) Клементина Иеронимовна

Вилькия, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Крестили 10.12.1878 в Вилькийский Р.К. Приходской костел.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
30.12.1902

Сын: Чепович Константин Францевич

Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Чепович Валентин Францевич

Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
30.03.1906

Сын: Чепович Мечислав Францевич

Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 30.04.1906 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
20.10.1907

Сын: Чепович Эдуард Францевич

Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 04.11.1907 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
06.09.1910

Дочь: Федянина (Чепович) Геновефа Францевна

Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Подольск, Подольск, Московская область
Крестили 14.09.1910 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
29.06.1914

Дочь: Кобякова (Чепович) Люция Францевна

Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 10.08.1914 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
22.09.1916

Сын: Чепович Франц Францевич

Мать ребёнка: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 30.10.1916 в РК Петропавловской церкви
Смерть
06.03.1961
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инсульт

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