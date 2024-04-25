Федянина (Чепович) Геновефа Францевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1910
Дата смерти01.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910
Крестили 14.09.1910 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
04.09.1934
Дочь: Белякова (Чепович) Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Оленев Иван Федорович
Дзержинский ЗАГС Москвы
Бракосочетание
21.10.1936
Сокольнический ЗАГС
Рождение ребёнка
28.05.1937
Дочь: Анисимова (Федянина) Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Федянин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
16.03.1939
Сын: Федянин Игорь Григорьевич
Отец ребёнка: Федянин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Федянин Вячеслав Григорьевич
Отец ребёнка: Федянин Григорий Андреевич
Смерть
01.05.1993
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Кремирована. Центральное Зеленоградское кладбище