Федянина (Чепович) Геновефа Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедянина (Чепович) Геновефа Францевна

Федянина (Чепович) Геновефа Францевна

avatar

Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

06.09.1910

Дата смерти

01.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910

Отец: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Мать: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Подольск, Подольск, Московская область
Крестили 14.09.1910 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
04.09.1934

Дочь: Белякова (Чепович) Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Оленев Иван Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Дзержинский ЗАГС Москвы
Бракосочетание
21.10.1936

Муж: Федянин Григорий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Сокольнический ЗАГС
Рождение ребёнка
28.05.1937

Дочь: Анисимова (Федянина) Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Федянин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
16.03.1939

Сын: Федянин Игорь Григорьевич

Отец ребёнка: Федянин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Федянин Вячеслав Григорьевич

Отец ребёнка: Федянин Григорий Андреевич

Смерть
01.05.1993
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Кремирована. Центральное Зеленоградское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.