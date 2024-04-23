Оленев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1934
Дочь: Белякова (Чепович) Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Федянина (Чепович) Геновефа Францевна
Москва, город федерального значения Москва
Дзержинский ЗАГС Москвы
Смерть
Неизвестно