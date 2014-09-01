Федянин Игорь Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1939
Дата смерти01.09.2014
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федянина Нина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федянина Нина Васильевна
Смерть
01.09.2014
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Жил: Зеленоград, Центральный проспект, корп.237, кв.89
Похороны
Неизвестно