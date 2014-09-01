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Федянин Игорь Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1939

Дата смерти

01.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1939

Отец: Федянин Григорий Андреевич

Мать: Федянина (Чепович) Геновефа Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федянина Нина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федянина Нина Васильевна

Смерть
01.09.2014
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Жил: Зеленоград, Центральный проспект, корп.237, кв.89
Похороны
Неизвестно

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