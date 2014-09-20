Белякова (Чепович) Алевтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Чепович) Алевтина Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.09.1934

Дата смерти

20.09.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934

Отец: Оленев Иван Федорович

Мать: Федянина (Чепович) Геновефа Францевна

Москва, город федерального значения Москва
Дзержинский ЗАГС Москвы
Бракосочетание
17.10.1959

Муж: Беляков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Киевский ЗАГС Москвы
Рождение ребёнка
17.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
02.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
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Место жительства
С 1971
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
20.09.2014
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Зеленоградский ЗАГС Москвы
Похороны
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Центральное Зеленоградское кладбище

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