Анисимова (Федянина) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1937
Дата смерти21.12.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1965
Сын: Анисимов Евгений Эдуардович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.12.2015