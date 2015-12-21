Анисимова (Федянина) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Федянина) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1937

Дата смерти

21.12.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1937

Отец: Федянин Григорий Андреевич

Мать: Федянина (Чепович) Геновефа Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1965

Сын: Анисимов Евгений Эдуардович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.12.2015
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

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