Чепович (Людвих) Клементина Иеронимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1864
Рождение ребёнка
03.12.1878
Сын: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич
Отец ребёнка: Чепович Андрей Петрович
Вилькия, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Крестили 10.12.1878 в Вилькийский Р.К. Приходской костел.
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Чепович Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно