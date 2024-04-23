Чепович (Людвих) Клементина Иеронимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепович (Людвих) Клементина Иеронимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1864

Муж: Чепович Андрей Петрович

Рождение ребёнка
03.12.1878

Сын: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Отец ребёнка: Чепович Андрей Петрович

Вилькия, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Крестили 10.12.1878 в Вилькийский Р.К. Приходской костел.
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Чепович Мариан Андреевич

Отец ребёнка: Чепович Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

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