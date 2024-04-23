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Чепович Франц Францевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.09.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1916

Отец: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Мать: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 30.10.1916 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чепович) Валентина Францевна

Мать ребёнка: Чепович (Антипова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепович Владимир Францевич

Мать ребёнка: Чепович (Антипова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепович Евгений Францевич

Мать ребёнка: Чепович (Антипова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепович Александр Францевич

Мать ребёнка: Чепович (Антипова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепович Юрий Францевич

Мать ребёнка: Чепович (Антипова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепович (Антипова) Мария

Смерть
Неизвестно

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