Чепович Франц Францевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1916
Крестили 30.10.1916 в РК Петропавловской церкви
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чепович) Валентина Францевна
Мать ребёнка: Чепович (Антипова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепович Владимир Францевич
Мать ребёнка: Чепович (Антипова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепович Евгений Францевич
Мать ребёнка: Чепович (Антипова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепович Александр Францевич
Мать ребёнка: Чепович (Антипова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чепович (Антипова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепович (Антипова) Мария
Смерть
Неизвестно