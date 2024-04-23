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Чепович Валентин Францевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

11.03.1976

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

1924 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Чепович Франц (Франциск-Ксавер) Андреевич

Мать: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепович (Корнеева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
24.08.1924

Дочь: Рыбальченко (Чепович) Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: Чепович (Корнеева) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Алексеева (Чепович) Нина Валентиновна

Мать ребёнка: Чепович (Корнеева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
21.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепович (Корнеева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
09.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепович (Корнеева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
23.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепович (Корнеева) Анна Михайловна

Смерть
11.03.1976
Москва, город федерального значения Москва
Захоронение урны на Ваганьковском кладбище, участок 9 (дата захоронения 15.05.1976)

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