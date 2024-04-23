Чепович Валентин Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти11.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1924
Дочь: Рыбальченко (Чепович) Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: Чепович (Корнеева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Алексеева (Чепович) Нина Валентиновна
Мать ребёнка: Чепович (Корнеева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
21.03.1937
Рождение ребёнка
09.06.1939
Рождение ребёнка
23.08.1943
Смерть
11.03.1976
Захоронение урны на Ваганьковском кладбище, участок 9 (дата захоронения 15.05.1976)