Голунковский Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1840 и 1848
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1848
Отец: Голунковский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голунковский Антонин Иосифович
Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна
Бракосочетание
24.01.1877
Церковь Василия-Кессарийского Никитского сорока
Рождение ребёнка
01.11.1877
Дочь: Лобанова (Голунковская) Зинаида Иосифовна
Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна
Рождение ребёнка
30.05.1880
Дочь: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна
Церковь Рождества Христова (Христорождественская) в Палашах Никитского сорока
Рождение ребёнка
27.12.1884
Сын: Голунковский Иван Иосифович
Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна
Рождение ребёнка
17.07.1888
Сын: Голунковский Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна
Рождение ребёнка
04.12.1893
Дочь: Тихомирова (Голунковская) Варвара Иосифовна
Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна
Рождение ребёнка
06.11.1898
Сын: Голунковский Леонид Иосифович
Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна
Смерть
Около 1920