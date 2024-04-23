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Голунковский Иосиф Иванович

Место рождения

Литин, Вінницька область

Дата рождения

Между 1840 и 1848

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1848

Отец: Голунковский Иван

Мать: не указана

Литин, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голунковский Антонин Иосифович

Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна

Бракосочетание
24.01.1877

Жена: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Василия-Кессарийского Никитского сорока
Рождение ребёнка
01.11.1877

Дочь: Лобанова (Голунковская) Зинаида Иосифовна

Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна

Рождение ребёнка
30.05.1880

Дочь: Чепович (Голунковская) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Рождества Христова (Христорождественская) в Палашах Никитского сорока
Рождение ребёнка
27.12.1884

Сын: Голунковский Иван Иосифович

Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.07.1888

Сын: Голунковский Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна

Рождение ребёнка
04.12.1893

Дочь: Тихомирова (Голунковская) Варвара Иосифовна

Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна

Рождение ребёнка
06.11.1898

Сын: Голунковский Леонид Иосифович

Мать ребёнка: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1920

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