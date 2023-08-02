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Пругло Артем Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Пругло Иван Николаевич

Мать: Пругло Матрона Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Пругло Федот Артемьевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Пругло Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
15.07.1875

Сын: Пругло Владимир Артемьевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
29.05.1877

Сын: Пругло Иван Артемович

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
04.03.1879

Сын: Пругло Герасим Артемович

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
28.04.1881

Дочь: (Пругло) Пелагея Артемовна

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1883

Сын: Пругло Семен Артемович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
17.06.1889

Сын: Пругло Леонтий Артемович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
24.05.1893

Сын: Пругло Артем Артемьевич

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
23.04.1896

Сын: Пругло Георгий Артемьевич

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
?.02.1899

Сын: Пругло Степан Артемьевич

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пругло Степан Артемьевич

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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