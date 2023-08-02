Пругло Артем Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Пругло Иван Николаевич
Мать: Пругло Матрона Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Пругло Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
15.07.1875
Сын: Пругло Владимир Артемьевич
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
29.05.1877
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
04.03.1879
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
28.04.1881
Дочь: (Пругло) Пелагея Артемовна
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1883
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
17.06.1889
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
24.05.1893
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
23.04.1896
Сын: Пругло Георгий Артемьевич
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
?.02.1899
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Кирилловна
Смерть
Неизвестно