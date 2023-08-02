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Пругло Федот Артемьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Пругло Артем Иванович

Мать: Пругло Агафия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пругло) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1889

Сын: Пругло Иван Федотович

Мать ребёнка: (Пругло) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1893

Сын: Пругло Петр Федотович

Мать ребёнка: (Пругло) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Пругло Игнат Федотович

Мать ребёнка: (Пругло) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1902

Сын: Пругло Антон Федотович

Мать ребёнка: (Пругло) Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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