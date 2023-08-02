Пругло Федот Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Пругло Артем Иванович
Мать: Пругло Агафия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Пругло) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1889
Мать ребёнка: (Пругло) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1893
Мать ребёнка: (Пругло) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1896
Мать ребёнка: (Пругло) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1902
Мать ребёнка: (Пругло) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно